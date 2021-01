Evropská léková agentura doporučila ke schválení vakcínu od AstraZeneca

Evropská léková agentura doporučila ke schválení využití vakcíny od společnosti AstraZeneca ve státech Evropské unie. Doporučení platí i pro osoby starší 65 let. Využití vakcíny musí ještě schválit Evropská komise.

BREAKING: The European Medicines Agency has approved AstraZeneca's coronavirus vaccine for use in the EU — including for those aged over 65.

More to come at https://t.co/WxvMRT1sQL pic.twitter.com/sOl4opFlzD

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) January 29, 2021