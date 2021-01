Česko podle ministra Blatného vyčkává, zda evropská léková agentura (EMA) doporučí vakcíny AstraZeneca i pro osoby starší 65 let. Negativní stanovisko by mohlo být zásahem do celé očkovací strategie.

„Jsou tři možnosti,“ prohlásil Blatný na tiskové konferenci a dodal: „Buď EMA její použítí pro starší osoby povolí, pak ji budeme moci použít normálně. Druhá, že EMA nechá rozhodnutí na jednotlivých zemích, pak budeme další postup komunikovat se SÚKL. Třetí, že použití vakcíny u starších osob nedoporučí, pak budeme muset koordinovat celý postup.“