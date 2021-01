Kolumbijský tribunál obžaloval osm bývalých velitelů levicových povstalců z organizace FARC. Za vinu jim dává podíl na únosech, vraždách, mučení či sexuálním násilí. Pokud obžalovaní přiznají vinu, mohou se vyhnout vězení. Umožňuje to mírová dohoda díky níž většina povstalců složila zbraně.

Tribunál viní bývalé velitele z podílu na asi 21.400 únosech z let 1993 až 2012. Každý desátý z unesených se domů nevrátil.

Mezi obžalovanými je i Rodrigo Londoňo, předseda strany, která vznikla v roce 2017 z organizace FARC a která se jmenovala Revoluční alternativní síla Kolumbie (též se zkratkou FARC). Tento měsíc se strana přejmenovala na Comunes (Společně), aby se distancovala od ozbrojeného konfliktu, který si vyžádal čtvrt milionu obětí. „Jsme stranou obyčejných lidí, kteří pracují pro spravedlivou a demokratickou Kolumbii a blaho všech lidí,“ vysvětlil změnu názvu tento týden Londoňo.

Mezi obžalovanými jsou i dva současní senátoři Julián Gallo, známý jako Carlos Antonio Lozada, a Pablo Catatumbo, kteří v roce 2018 obsadili dvě z deseti křesel v parlamentu zaručených FARC mírovou dohodou. Jeden z osmi obžalovaných tento týden zemřel na rakovinu. Přijmou-li obžalovaní díl zodpovědnosti za zločiny, hrozí jim pět až osm let domácího vězení. Pokud ji nepřijmou, mohou dostat až 20 let vězení.

„To fyzické i psychické mučení se nedá popsat slovy,“ citoval El País bývalého senátora Luise Eladia Péreze, který strávil v zajetí FARC sedm let. Nejznámějším rukojmím byla Ingrid Betancourtová, bývalá senátorka s kolumbijským a francouzským občanstvím, která byla unesena v roce 2002, když kandidovala na prezidentu Kolumbie. Osvobodila ji armáda v létě 2008 spolu s dalšími osobami, včetně tří Američanů.

Obžalovací spis obsahuje výpovědi více než 2000 svědků. „Byla jsem unesena 12. května 1997. Pracovala jsem jako zdravotní sestra v nemocnici. Dovezli mě do tábora gerily, kde mě brali do bojů jako zdravotnici. Byla jsem tam zavřená v kůlně, kde mě často znásilňovali,“ popsala jedna z unesených, jíž se podařilo utéct ze zajetí v červnu 2000.

„Bylo mi 17 let, když mě unesli; zavázali mi oči a po několika hodinách jsme dojeli do tábora, kde mi dali řetězy na ruce i nohy. Jeden z nich řekl, tady jsme přivezli tu čubku, protože její fotr nezaplatil výpalné,“ popsala další unesená, které je nyní přes 50 let. „Několikrát mě znásilnili, bylo jich tam asi devět, když jsem se probrala z bezvědomí. Nakonec mě pustili, protože jim otec zaplatil,“ dodala. „Tři roky jsem byl v zajetí, trestali nás, mučili, byli jsme pověšeni na stromě v malých klecích,“ vzpomínal jeden kolumbijský voják na zajetí u FARC.

Tribunál JEP nevyšetřuje jen bývalé povstalce, ale i příslušníky vládních jednotek. Jednou z kauz jsou takzvané falešně pozitivní případy, kdy vojáci zabili civilisty a pak je vydávali za povstalce. Důvodem mohla být i snaha o lepší „výsledky“ oceňované povýšením či vyznamenáním. (ČTK)