Česko ukončí provoz polní nemocnice v pražských Letňanech

Národní koordinátor intenzivní péče Vladimír Černý doporučil ukončit provoz polní vojenské nemocnice v pražských Letňanech. Ministr Blatný to potvrdil. Záložní nemocnice v Brně má být dál připravená k případnému příjmu pacientů.

Pokud by se zlepšila situace s personálem, jeví se podle Černého mnohem účelněji posílit kapacity normálních nemocnic než aktivovat zařízení v Letňanech.

Záložní nemocnici v Letňanech armáda postavila kvůli podzimnímu zhoršování situace ve zdravotnických zařízeních. Sídlí v halách letňanského výstaviště. Postarat se může o 500 pacientů. Podle dřívějších informací mohla být využívána pro následnou péči, umístěni by v ní tak byli pacienti s covidem-19 na doléčení. Sloužit také mohla podle ČTK pro pacienty, kteří se kvůli karanténě zatím nemohou vrátit domů nebo třeba do domovů důchodců. Na místě by podle původních plánů byli nasazeni především vojenští lékaři a zdravotníci, které by armáda v případě aktivace stáhla z jiných nemocnic.