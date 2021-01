Britská varianta koronaviru se podle ministra Blatného potvrdila minimálně v sedmi krajích. Zatím jde o jednotky potvrzených případů. Pokud by v ČR začala převažovat britská mutace viru, posunula by reprodukční číslo 0,9 na 1,3.

To by podle šéfa ÚZIS Ladislava Duška vedlo k nebezpečnému nárůstu hospitalizací.

„Pokud by byl vývoj jako nyní, tak by v únoru mohla epidemie dobrzďovat do příjemných čísel. Ale pokud by se stalo to, že by se rozvolnila populace nebo by zasáhla nová forma koronaviru, pak by došlo k velkému nárůstu čísel,“ vysvětlil Dušek.

„Bojíme se, zda britská mutace nevede právě k té stagnaci, kterou teď vidíme,“ řekl Dušek.