Pro obnovení běžné zdravotní péče v nemocnicích by mělo být kolem 500 pacientů na JIP. To by znamenalo pokles o polovinu oproti současnému stavu. Zatím to podle šéfa ÚZIS Duška není příliš reálné.

„Na JIP leží kolem 1000 pacientů, což je stále blízko maximu, které bylo v říjnu nebo v listopadu, nelze předpokládat, že to půjde podle optimistického scénáře,“ doplnil Dušek.