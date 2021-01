Maďarsko schválilo k použití vakcínu proti covidu-19 od čínského výrobce Sinopharm. Podle šéfa maďarského úřadu vlády Gergelyho Gulyáse by mělo do země dorazit 500 tisíc ampulí v únoru.

!!! Hungary approved the emergency use of the Chinese Sinopharm vaccines. According to cabinet minister Gulyás 500,000 doses might arrive in February, enough to vaccinate 250,000 people.

