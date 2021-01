Znalecký posudek v případu otravy řeky Bečvy by mohl být hotový v březnu. Řekl to ministr životního prostředí Richard Brabec.

Podle Brabce je vyšetřování ekologické katastrofy na Bečvě nestandardní. „Různými kanály se stále objevují různé spekulace, jak to tedy mohlo být. Za týden přijde další varianta, jak to mohlo být a kdo to způsobil. To je velmi nestandardní způsob vyšetřování,“ řekl Brabec.

Věří, že se zdroj znečištění podaří najít. Samotná událost se odehrála před čtyřmi měsíci.

Ministr životního prostředí z hnutí ANO doplnil, že průtahy souvisí právě s posudkem. „Znalec říkal: Ne, je to složitější, potřebujeme ještě další čas. Teď jsem slyšel, že snad by to mělo být v průběhu března, možná dříve, uvidíme,“ řekl Brabec. (ČTK)