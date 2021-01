Výkonný výbor TOP 09 vyloučil ze strany brněnského předsedu a místostarostu Brna-Židenic Petra Kunce a bývalého krajského předsedu Jana Vitulu, který je starostou Židlochovic na Brněnsku a do loňska byl i hejtmanovým náměstkem.

ČTK to řekl krajský předseda Vlastimil Válek. Podle něj oba muži postupovali v rozporu se stanovami, nic bližšího k důvodům ale neřekl. Kunc a Vitula považují porušení stanov za výmysl a za důvod označují spory s Válkem, který si podle nich čistí prostor od politické konkurence.

Válek uvedl, že o vyloučení rozhodl výkonný výbor, ale Kunc s Vitulou se mohou dál odvolávat. „Měl jsem jako krajský předseda pocit, že nepostupovali v souladu se stanovami a porušili naše vnitřní předpisy,“ řekl Válek. Čeho konkrétního se porušení týkalo, neřekl.

Podle Vituly s Kuncem je oficiálním stanoviskem pro vyloučení údajná nominace Vituly do uvolněné funkce předsedy jedné z komisí v krajském zastupitelstvu. „Není to pravda a nestalo se to. Z mého pohledu se krajský pan předseda rozhodl vyčistit si prostor od konkurence,“ uvedl Vitula, který byl dříve krajským předsedou a je dlouholetým židlochovickým starostou. Do loňských krajských voleb byl i náměstkem hejtmana, v TOP 09 byl od roku 2009. (ČTK)