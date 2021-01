Vězněného tibetského aktivistu Tašiho Wangčuka čínské úřady po pěti letech propustily za rodinou. Taši byl odsouzen za „podněcování separatismu“, protože veřejně hájil tibetský jazyk. (AFP)

Tibetan activist Tashi Wangchuk has been released after five years in prison for “inciting separatism”. All because he campaigned for the Tibetan language to be taught in Tibet’s schools. But how free will he be? pic.twitter.com/9qakdjDVa8

— Amnesty International (@amnesty) January 28, 2021