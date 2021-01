Německá komise pro očkování doporučila vakcínu od firmy AstraZenaca pouze pro lidi mladší 65 let. Podle instituce není dost informací ze studií, které by dokládaly účinnost očkování u lidí starších 65 let.

Doporučení přichází po úterním prohlášení evropské lékové agentury (EMA), že přípravek od firmy AstraZeneca mohl být schválen jen pro očkování mladších lidí v Evropě. Konečné rozhodnutí má padnout zítra. (AFP/Guardian)