Zeman se zúčastní summitu prezidentů zemí Visegrádské čtyřky v Polsku. Měl by se konat 9. a 10. února

Prezident Zeman se osobně zúčastní summitu prezidentů zemí Visegrádské čtyřky. Konat by se měl v Polsku 9. a 10. února, Hrad čeká na potvrzení termínu.

ČTK to dnes řekl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. V Polsku se český prezident zároveň připojí na videokonferenční summit 17+1, na kterém budou země střední a východní Evropy jednat s Čínou.

Prezidentský summit se měl konat již na podzim, kvůli pandemii koronaviru ale byl odložen. Zeman účast přislíbil již na začátku prosince, kdy do Prahy přijel polský prezident Andrzej Duda.

Pro Zemana bude cesta do Polska první zahraniční cestou po více než roce. Naposledy byl v listopadu 2019 v Německu a na Slovensku. Všechny následně plánované zahraniční cesty byly v loňském roce kvůli pandemii koronaviru zrušeny. Zeman měl loni například v plánu návštěvu Itálie a Bulharska, zúčastnit se chtěl také summitu iniciativy Trojmoří v Estonsku. Letět měl i do Moskvy na slavnostní přehlídku k oslavě konce druhé světové války a na summit do Číny.

Čínský summit budil z českého pohledu pozornost. Konat se měl původně loni v dubnu. Zeman nejprve účast odmítl kvůli nedostatečným čínským investicím v České republice. Později Pražský hrad cestu připustil za podmínky, že se investice podaří dokončit. Nakonec český prezident s návštěvou souhlasil. Do Pekingu plánoval jet i přes tehdejší situaci kolem šíření koronaviru, Číně chtěl poděkovat za dodávky zdravotnických pomůcek. Summit ale byl nakonec kvůli situaci s koronavirem odložen.

Nový termín schůzky byl očekáván na podzim, kvůli pandemii se zvažovalo také videokonferenční jednání. Svolán byl nakonec na 9. února, konat se bude přes video. Zeman se k němu připojí z Polska. (ČTK)