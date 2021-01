Kongresmani: vyhoďte Greenovou

V americké Sněmovně sílí hlasy po vyloučení republikánské poslankyně a vyznavačky hnutí QAnon Marjorie T. Greenové. Ta popírá masové střelby a slovně útočila na studenta Davida Hogga, který přežil střelbu na gymnáziu v Parklandu.

Ozvaly se i rodiče dětí, které ve floridském Parklandu zemřely poté, co je zastřelil jejich bývalý spolužák. Na den svatého Valentýna v roce 2018 zabil 14 studentů a tři učitele.

Greenová potkala Hogga před washingtonským Kapitolem a začala jej pronásledovat a natáčet. Hogg se s dalšími zasazuje o zakázání volného prodeje poloautomatických pušek, Greenová v rozporu s fakty tvrdí, že čím více budou lidé ozbrojeni, tím bezpečnější to pro všechny bude.

.@mtgreenee, is this you harassing @davidhogg111 weeks after the Parkland shooting, that my daughter was killed in & he was in? Calling him a coward for ignoring your insanity. I will answer all of your questions in person. Get ready to record again.pic.twitter.com/aQjL74x7kh

— Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) January 27, 2021