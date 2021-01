Vzhledem k epidemiologické situaci se v provozu škol od 1. února nic nemění, informoval ministr školství Robert Plaga (za ANO) na Twitteru během dnešního jednání vlády. Nezačne tak ani výuka v malotřídkách, jak Plaga uvažoval.

Dopoledne ministr ve Sněmovně uvedl, že návrat žáků do škol by měl přijít tehdy, až budou podmínky k jeho trvalému udržení. Do lavic se tak nyní nevrátí ani poslední ročníky, které podle expertů potřebují zpět nejnaléhavěji.

Plaga dopoledne ve Sněmovně řekl, že v případě úvah o závěrečných ročnících základních a středních škol bude záležet na tom, jak vývoj epidemie posoudí ministerstvo zdravotnictví. Podle něj by se v únoru mohlo do škol vrátit víc žáků, pokud by se ve školství začaly využívat takzvané kloktací testy na covid-19. (ČTK)