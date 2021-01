Kučera nebyl potrestán za výrok, v němž o hudebníkovi Ortelovi hovořil jako o „dementovi“

Marketingový ředitel hokejových Budějovic Tomáš Kučera nebyl potrestán za výrok, v němž o hudebníkovi Ortelovi hovořil na Twitteru jako o „dementovi“. Názor si Kučera utvořil na základě pravdivých informací, uvedla plzeňská přestupková komise.

Podle přestupkové komise obvodu Plzeň 3 „byl výrok obviněného hodnotícím soudem, který vyjadřuje názor obviněného, který si utvořil na základě pravdivých informací o politických názorech pana Tomáše Ortela“.

Komise se zabývala tím, zda se Kučera dopustil přestupku proti občanskému soužití ve formě ublížení na cti.

Komise se odvolala i na nálezy ústavního soudu. Podle jednoho z nich se hodnotící soudy smějí dopouštět přehánění i nadsázky a neznamená to, že by to samo o sobě činilo projev nedovoleným.

Zástupci komise usoudili, že není natolik podstatné, zda Ortel písně Sionismus a R. H. (Rudolf Hess, pozn. red.) během svého účinkování v hudební skupině Conflict88 složil, či pouze hrál, a je právem veřejnosti utvořit si na základě jeho účinkování v této skupině názor na jeho osobu.

Kučerův twitterový výrok, že Ortel „skládá písničky o Hessovi a vyhlazování Židů“, komise označila za pouhé zveřejnění pravdivé informace.

V jednom ze zmíněných textů je mj. výzva „válečníkům bílý Evropy“, aby srazili „na kolena ty židovský psy“.

Ortel sám se k projednávání nedostavil, podle Kučerova advokáta Němce proto, že si spletl datum a místo 25. ledna dorazil už 18. ledna.