Evropská unie chce omezit spotřebu alkoholu i tabáku. Vyplývá to z nového plánu boje proti rakovině, podle kterého by Evropská komise mohla v následujících měsících navrhnout vyšší daně na alkohol či tabák.

Komise by měla plán zveřejnit ve středu 3. února, server EURACTIV má plán k dispozici už nyní. Jedním z hlavních cílů plánu je vytvořit do roku 2040 tzv. beztabákovou generaci, tedy aby do 20 let užívalo tabákové výrobky méně než 5 % evropské populace.