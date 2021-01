Fotbalista Tomáš Souček pomohl dvěma góly West Hamu k vítězství 3:2 nad Crystal Palace. Český reprezentant je momentálně se 7 góly 14. nejlepším střelcem celé Premier League.

WWWWWW.

We are 𝗹𝗼𝘃𝗶𝗻𝗴 it. #CRYWHU

