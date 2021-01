Dodávky vakcín od společností Pfizer/BioNTech do členských států EU by se měly do konce tohoto týdne vrátit na 100 procent, řekl novinářům mluvčí Evropské komise Stefan de Keersmaecker. Komise podle něj situaci monitoruje. O dočasném snížení dodávek vakcín píšeme více zde.