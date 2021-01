„Chtěl jsem si s Mäkim promluvit o tom, co se stalo před finišem a proč udělal to, co udělal… nechtěl jsem ho srazit,“ tvrdí ruský běžkař Bolšunov, který po dojetí do cíle závodu Světovém poháru v Lahti srazil finského soupeře a ruská štafeta byla poté diskvalifikována. (Sport-express)

Силовой прием в лыжах: Александр Большунов и подрезавший его на финише финн pic.twitter.com/ucHfQFlwJI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 24, 2021