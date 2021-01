Hnilička složil kvůli porušení protiepidemických opatření poslanecký mandát

Milan Hnilička (ANO) složil kvůli porušení protiepidemických opatření poslanecký mandát. Nahradí ho bývalý místostarosta Rakovníka Miroslav Samaš. Ve funkci šéfa Národní sportovní agentury Hnilička dál zůstává.

Na Hniličku se snesla kritika potom, co se navzdory vládním omezením proti šíření koronaviru účastnil o víkendu oslavy v teplickém hotelu. Na plénu se omluvil za to, že porušil vládní opatření, a uvedl, že je namístě, aby ze svého jednání vyvodil důsledky. Udělal jsem chybu, nebyla to moje první chyba a určitě to nebude ani moje poslední chyba, řekl.

Většina opozice žádá i jeho konec v čele sportovní agentury. Hnilička dříve sdělil, že o funkci v agentuře se rozhodne podle reakcí ze sportovního prostředí. (ČTK)