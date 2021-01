Předseda středočeských zastupitelů za ANO Martin Herman se minulý týden zúčastnil jednání na krajském úřadě, přestože měl být v karanténě. Domníval se totiž, že karanténa se počítá od data onemocnění, nikoliv od data pozitivního testu.

Na dnešním zasedání krajského zastupitelstva to uvedla hejtmanka Petra Pecková (STAN) s odvoláním na e-mail, který Herman odpoledne rozeslal zastupitelům.

Server info.cz dnes napsal, že Herman nerespektuje nařízenou izolaci a dál chodí na pracovní schůzky či jednání zastupitelstva. V karanténě má podle serveru zůstat do 28. ledna. Herman to na dopoledním jednání zastupitelstva odmítl. Uvedl, že ho nikdo z hygienické stanice nekontaktoval a o údajné karanténě nařízené do konce měsíce nemá ponětí.

„Můj syn byl někdy začátkem ledna nakažen nemocí covid. Já jsem s ním byl samozřejmě doma v karanténě deset dní, poté jsem si nechal udělat test na covid – myslím, že to bylo 18. ledna – který byl negativní,“ uvedl Herman.

Zastupitelé ho vyzvali, ať se spojí s hygieniky. Herman tak učinil. Zastupitel za ANO Robert Bezděk dopoledne uvedl, že hygienici informaci o Hermanově karanténě vyvrátili, ale Herman se pro jistotu podrobí ještě jednomu testu.

Vpodvečer Pecková upozornila na Hermanův e-mail, v němž se zastupitelům omluvil a přiznal, že pravděpodobně pochybil. Domníval se, že se karanténa stanoví od data onemocnění, čili v jeho případě od 8. ledna, ale mělo to být od data pozitivního testu, tedy od 13. ledna. Neměl se tedy účastnit jednání na kraji 19. ledna. Nicméně dnes už prý v karanténě nebyl, citovala Pecková z e-mailu. (ČTK)