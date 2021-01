Ruský prezident Putin prohlásil, že mu žádný palác v Gelendžiku nepatří. Film Palác pro Putina o luxusním sídle prezidenta zveřejnil 19. ledna lídr ruské opozice Navalnyj. K dnešku ho na YouTube vidělo 86 milionů lidí.

U příležitosti tzv. Dne Taťány se prezident Ruska Vladimir Putin sešel se studenty ruských vysokých škol. Jeden ze studentů se hlavy státu zeptal, zda mu skutečně patří palác nedaleko města Gelendžik v Krasnodarském kraji. „Neviděl jsem ten film, protože na to nemám čas, ale listoval jsem výběrem informací, které mi dodali moji asistenti… Řeknu vám přímo, že nic z toho, co se tam tvrdí ohledně mého majetku, nepatří ani mně, ani mým příbuzným a nikdy nám to nepatřilo. Nikdy,“ zdůraznil Putin.

O fotografii, na které plave motýlka v bazénu paláce v Gelendžiku, prohlásil, že je zfalšovaná – „montáž“, protože v daném bazénu nikdy nebyl. „Tím stylem jsem plaval. Ale v Jeniseji v roce 2016,“ uvedl k dané fotografii.“

Putin připustil, že některé lidi zmíněné ve filmu Palác pro Putina zná. Autoři investigativního materiálu tvrdí, že na stavbě a financování sídla v byzantském stylu se podíleli především oligarchové vděční Putinovi za privilegia a že bylo postaveno především za peníze plynoucí z gigantické korupce. Různí podnikatelé vložili do projektu údajně 100 miliard rublů. Mezi investory mají být i státní koncerny Rosněfť a Transněfť.

Podle prezidenta někteří z nich jsou jeho známými či přáteli, některé ale nikdy nepotkal. „Chápu, že lidem se moc nechce objevovat se po mém boku, protože jak je někdo vedle mne, hned na něj uvalí sankce,“ prohlásil Putin. (Mediazona)