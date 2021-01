Na severu Nigeru nouzově přistál americký bezpilotní letoun s odjištěnou protizemní řízenou střelou. Stroje typu Gray Eagle Američané v oblasti nasazují se souhlasem nigerské vlády proti hnutím Boko Haram či al-Káida. (Aviationist)

Photos of a US 🇺🇸 operated MQ-1C Gray Eagle after conducting an emergency landing in Northern Niger pic.twitter.com/ySbojGdcT4

— Intel Air & Sea (@air_intel) January 24, 2021