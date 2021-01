Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se pozastavil nad tím, že lidé nenahlašují hygieně své kontakty. Rozumí tomu, že pro rodiny je karanténa zásah do rozpočtu. Proto chce ČSSD lidi namotivovat k dobrovolné karanténě tím, že by dostali od zaměstnavatele 250 korun denně v případě, že by byli v karanténě.