Nepálští horolezci jako první na světě vylezli v zimě na K2. Ta je s 8611 metry v pohoří Karákoram na hranici Pákistánu a Číny „až“ druhou nejvyšší horou, ale na výstup je obtížnější než Mt. Everest. (ČT24)

16 Jan 2021🇳🇵🏔🇵🇰

WE DID IT, BELIVE ME WE DID IT- JOURNEY TO THE SUMMIT NEVER DONE BEFORE

🦾The Karakorum's 'Savage Mountain' been summited in most dangerous season:WINTER

Nepalese Climbers finally reached the summit of Mt. K2 (Chhogori 8611m), this afternoon at 17:00 local time. pic.twitter.com/O530X3WgKh

— Seven Summit Treks 🇳🇵 (@sst8848) January 16, 2021