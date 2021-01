Fotoreportáž AFP dokumentuje nepříliš často vídanou událost: davy sáňkujících Londýňanů na mírně zasněženém Primrose Hill. Snímky ale také navzdory přísným protiepidemickým opatřením ukazují mnoho lidí bez roušek.

People play in the snow on Primrose Hill in London as the capital experiences a rare covering of snow. #AFP

📸 @JustinTallis pic.twitter.com/AbOfKMX6ua

— AFP Photo (@AFPphoto) January 24, 2021