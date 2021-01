Skandální závěr měla štafeta mužů ve Světovém poháru běžců na lyžích v Lahti. Vedoucí muž seriálu, Rus Alexandr Bolšunov, v cílové rovince vztekle udeřil finského finišmana Joniho Mäkiho. Video uvnitř.

Ten ho při závěrečném útoku „zavřel“ za sebou. Po projetí cílem Bolšunov ještě do soupeře schválně najel a srazil ho na zem.

Bolshunov with one move worse than the other. First hitting Joni Mäki and then taking down the Finnish skier with an ice hockey tackle after the finish line. pic.twitter.com/ZcTmOkEMr0

— Patrik Bexell (@Zeb_Habs) January 24, 2021