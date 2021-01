Británie zaznamenala 77 případů jihoafrické mutace koronaviru, řekl dnes ministr zdravotnictví Matt Hancock. Všichni nakažení přicestovali z Jihoafrické republiky nebo se setkali s osobami, které v této zemi pobývaly.

Podle ministra tedy nejde o komunitní přenos. V Británii se dosud objevilo také devět případů mutace covidu-19, která se poprvé vyskytla v Brazílii.

„Všechny případy velmi detailně sledujeme, zlepšili jsme trasování kontaktů a děláme všechno pro to, abychom to šíření zastavili,“ řekl podle agentury Reuters Hancock.

Ministr dnes také oznámil předpokládané datum návratu žáků do školních lavic – bude to nejpozději do Velikonoc, tedy do začátku dubna.

Většina britských školáků je doma od 5. ledna. O konkrétním datu návratu rozhodne epidemická situace a úspěšnost očkovací kampaně. Školy se o datu znovuotevření podle vlády dozví nejméně dva týdny předem.

Británie je nejhůře zasaženou zemí v Evropě a pátou na světě podle počtu nakažených. Pozitivní test na covid mělo přes 3,5 milionu Britů, s covidem jich zemřelo 97.329.

Situaci v Británii výrazně zhoršil výskyt první mutace koronaviru, která se rozšířila jako takzvaná britská mutace asi do 50 zemí světa.

Británie ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi postupuje poměrně rychle s očkováním, nejméně jednu dávku už dostalo více než 5,8 milionu z celkových zhruba 66 milionů obyvatel Británie. (ČTK)