Senát nejspíš navzdory apelu ekologů schválí novelu horního zákona. Do roku 2030 by se prodloužila lhůta, do kdy mají těžební firmy zajistit peníze k sanaci a rekultivací míst dotčených těžbou. Senátu to doporučily dva výbory, novela se bude schvalovat příští týden. (ČTK)