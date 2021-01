Pes jménem Boncuk čekal šest dní u vchodu do nemocnice na severovýchodě Turecka, než byl jeho majitel propuštěn. Přestože rodina zvíře odvezla zpět domů, psovi se podařilo uprchnout a vrátit se před nemocnici. Majitel psa se svým mazlíčkem komunikoval přes okno. (Reuters)

A devoted dog named Boncuk 🐶 spent days outside a hospital in Turkey, where her sick owner was receiving treatment https://t.co/OCSUyCtZ45 pic.twitter.com/vkM7rEMt3r

