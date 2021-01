Nejbohatší člověk planety, spoluzakladatel a šéf společnosti Tesla Elon Musk slíbil odměnu 100 milionů dolarů za vývoj „nejlepší“ technologie, která zachycuje emise oxidu uhličitého. Detaily chce Musk zveřejnit příští týden. Emise způsobují oteplování planety. (NBC News)

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021