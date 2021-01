Ve věku 86 let zemřel bývalý americký baseballista Hank Aaron. Na svém kontě má 3771 odpalů a 755 homerunů. V letech 1954 až 1976 hrál za kluby Atlanta Braves a Milwaukee Brewers. V roce 1982 byl uveden do Síně slávy. (NBC)

BREAKING: Baseball legend and Hall of Famer Hank Aaron, who hit 755 home runs in the major leagues, has died at the age of 86, Atlanta Braves say. https://t.co/i1t1LuGJ2R pic.twitter.com/yJ4cQYtZUH

— NBC News (@NBCNews) January 22, 2021