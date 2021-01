Soukromá ruská vojenská skupina Vágnerovci pomáhá v Libyi s budováním rozsáhlé sítě zákopů, které už mají na délku 70 km a vedou z pobřežního města Syrta k blízké letecké základně.

Do soboty by se přitom ze země měli stáhnout všichni zahraniční vojáci. Ukládá jim to dohoda, kterou v říjnu pomohly dojednat Spojené státy. Činnost ruských žoldáků ale svědčí o opaku.

V říjnu 2020 se na míru shodly hlavní strany libyjského konfliktu – Vláda národní jednoty (GNA) v Tripolisu a Libyjská národní armáda (LNA) polního maršála Chalífy Haftara sídlící na východě země.

Tento týden se v Ženevě sešlo na 75 představitelů různých libyjských politických, etnických a zájmových skupin a shodli se na ústavním rámci pro uspořádání letošních prezidentských a parlamentních voleb. (CNN)