Při návratu z Rakouska a Maďarska nebudou od pondělí potřeba negativní testy na koronavirus. Země se v cestovatelském semaforu přesunou do oranžové

. Žádná země se naopak nově neposune do červené barvy, která znamená nutnost testů, a to i pro přijíždějící cizince. Vyplývá to ze sdělení ministerstva zdravotnictví, které dnes resort zveřejnil na svém webu.

Zelené jsou v semaforu země, které dostatečně testují a za poslední dva týdny v nich přibylo na 100 000 obyvatel méně než 25 nových případů covidu-19 a pozitivní byla méně než čtyři procenta testů. Z evropských zemí se to týká jen Vatikánu, z dalších Austrálie, Japonska, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Singapuru a Thajska.

Střední míru rizika nákazy mají státy, kde je podíl pozitivních testů nad čtyři procenta a méně než 250 případů koronaviru na 100 000 obyvatel za poslední dva týdny. Při cestování do ČR z těchto zemí musí předložit negativní test na covid-19 pouze dlouhodobí zahraniční pracovníci, ne však pendleři. Od pondělí budou do této skupiny řazeny Belgie, Bulharsko, Finsko, Island, Lucembursko, Maďarsko, Norsko, Rakousko, Řecko a Kanárské ostrovy. (ČTK)