Vojáci Národní gardy se mohou vrátit zpátky do vnitřních prostor Kapitolu poté, co byli po dobu odpočinku vykázáni do místních garáží. Několik kongresmanů se proti tomu vzbouřilo, považovali to za nedůstojné. (Politico)

Členové Národní gardy se mohou vrátit do Kapitolu. Ve Washingtonu zůstanou nejméně dalších třicet dní. Foto: Jana Ciglerová, Deník N