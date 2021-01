EU jednotně odsuzuje zadržení Navalného a žádá jeho okamžité propuštění, řekl po telefonu prezidentu Putinovi předseda Evropské rady Michel. Rusko „musí urgentně pokročit s plným a transparentním vyšetřováním pokusu o Navalného vraždu“.

In my call with president Putin @KremlinRussia_E today I reiterated #EU is united in its condemnation of Alexey #Navalny’s detention and calls for his immediate release.

Russia must urgently proceed with full and transparent investigation into the assassination attempt on him. pic.twitter.com/gPmhd0TB4o

— Charles Michel (@eucopresident) January 22, 2021