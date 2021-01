Aktualizaci opatření PES projedná vláda až v pondělí

Aktualizaci opatření protiepidemického systému PES, která by měla v Česku platit od 1. února, dnes vláda z časových důvodů neprojednala. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Ministři mají informace o chystaných úpravách k dispozici, Blatný je ale chce ostatním členům kabinetu představit v pondělí obšírněji.

Blatný plánoval představit úpravy dnes, nezbyl na to ale prostor. „Dnes to časové okno vyhrazené pro mimořádné jednání vlády neumožnilo. Bude to ještě diskutováno v pondělí a následně podle toho bychom upravovali usnesení vlády,“ vysvětlil. Stále by ale platil nejvyšší, pátý stupeň, kterému v Česku opatření odpovídají nyní. „V pátém stupni jsou ty změny poměrně malé,“ doplnil Blatný.

Ministr dnes zopakoval, že do posuzovaných parametrů v rámci PES by se měla kromě počtu případů promítnout také naplněnost nemocnic. „Konkrétně 3000 osob na lůžkách a 450 osob na jednotkách intenzivní péče, abychom spolu se splněním dalších kritérií mohli uvažovat o posunu do stupně čtyři,“ řekl.