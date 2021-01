Závěrečné ročníky základních a středních škol se budou moci vrátit do lavic i při současném pátém, tedy nejpřísnějším stupni opatření proti covidu-19. Novinářům to dnes po jednání vlády řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Na Twitteru o tom informoval také ministr školství Robert Plaga (oba za ANO). Upraví se podle nich i provoz malotřídek.

Úpravy ve školské části matice PES počítají nejen s možností návratu maturantů, respektive závěrečných ročníků středních a základních škol, ale podařilo se nám s ministerstvem zdravotnictví domluvit i na provozu malotřídních škol už ve stupni pět, oznámil na Twitteru Plaga.

„V případě, že to epidemická situace povolí, tak bychom mohli uvažovat o celém prvním stupni,“ řekl ministr zdravotnictví. Podle něj je ale nyní brzo říkat, kdy to nastane. „Budeme to vědět v průběhu příštího týdne,“ vysvětlil. V pondělí chce Blatný představit upravený systém PES vládě a ve středu by se mělo rozhodnout o tom, kdy kdo do školy půjde. „Nebude to dřív než to další pondělí,“ dodal.