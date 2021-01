Prezident USA Joe Biden vyzval Američany, aby během 100 dní po jeho inauguraci nosili roušky, jak avizoval již před nástupem do úřadu. Očekává, že počet obětí covidu-19 ve Spojených státech v únoru přesáhne hranici 500 000. (Guardian)

“I’m asking every American to mask up for the next 100 days.”

President @JoeBiden says wearing masks till April may save 50,000 lives pic.twitter.com/BZYG5YKOrJ

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 21, 2021