Místopředseda sněmovního mandátového a imunitního výboru Petr Gazdík (STAN) uvedl, že incidentem by se výbor měl zabývat co nejdříve. Pro poslance Lubomíra Volného bude požadovat co nejpřísnější trest.

„Nešlo o běžnou rvačku poslanců, ale šlo o útok na předsedajícího schůze, který je podle jednacího řádu posvátný. A já budu vyžadovat, aby byl poslanec Volný potrestaný co nejpřísnějším trestem,“ řekl Deníku N Gazdík.

Mandátový a imunitní výbor by se podle něj měl sejít v příštím týdnu. Ale bude záležet, kdy jednání bude iniciovat jeho předseda Stanislav Grospič (KSČM).