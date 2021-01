Poslanec Volný vyvolal potyčku ve Sněmovně. Vondráček ho vykázal ze sálu

Jednání Poslanecké sněmovny bylo přerušeno kvůli incidentu nezařazeného poslance Lubomíra Volného, který napadl předsedajícího Sněmovny Tomáše Hanzela (ČSSD).

Nezařazený poslanec Lubomír Volný (vlevo) se přetahuje o mikrofon s předsedajícím poslancem Tomášem Hanzelem (ČSSD) při jednání Poslanecké sněmovny 21. ledna 2021 v Praze. K potyčce došlo poté, co Hanzel vypnul Volnému mikrofon. Foto: ČTK

Poslanec Volný se u řečnického pultu ohradil proti tomu, že předsedající Hanzel vytkl poslanci Marianu Bojkovi, že ve Sněmovně vystupuje – podobně jako právě Volný – bez zakrytí dýchacích cest. Volný začal Hanzela osočovat mimo jiné i kvůli jeho politické příslušnosti k ČSSD. Hanzel ho nejprve vyzval, aby v rámci svého vystoupení mluvil k věci, tedy k prodloužení nouzového stavu. Když to Volný nerespektoval, Hanzel mu vypnul mikrofon, což si Volný nenechal líbit a zbytek šel říct právě k mikrofonu Hanzela. Ten si ho vypnul a Volný se s ním později začal přetahovat. Poté fyzicky napadl i poslance Jana Chvojku a Ondřeje Veselého, kteří přišli Hanzelovi na pomoc.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) v reakci na incident vykázal do konce jednacího dne poslance Volného ze Sněmovny.

„Nemůžeme některé věci tolerovat. Kolegu Volného, který vyvolal potyčku, vykazuji do konce jednacího dne ze sálu,“ řekl Vondráček, který se ujal řízení schůze po Hanzelovi.

Podle Vondráčka bude s Volným zahájeno disciplinární řízení před mandátovým a imunitním výborem.

„Je to věc, která se v sále nikdy nestala. Doufám, že se nikdy nestane. Ochranka není přítomna v sále, je v předsálí. Nebyli jsme na to připraveni, tohle nikoho nenapadlo. Na druhou stranu zareagovali, jak to bylo možné,“ doplnil Vondráček.

Od chování Volného se následně distancoval i místopředseda Sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura. Na jejich kandidátce byl přitom Volný do Sněmovny zvolen.

Poslanec Marek Benda (ODS) na České televizi potyčku odsoudil. „V českém parlamentu něco takového nepamatuji. To jsou záběry, které známe zejména na východ od nás,“ řekl. „Primitivní násilí, které tam vybublalo z pana poslance Volného, a není to poprvé, měl konfliktů vícero, je třeba je ignorovat, ale dostatečně operativní nebyla ochranná služba,“ doplnil.

Podle Bendy bylo evidentní, že Volný chtěl vyvolat konflikt. „Byla to cílená provokace,“ uvedl.

Policie se zabývá také možným porušením hygienických opatření ze strany dvou poslanců. Nezařazení Lubomír Volný a Marian Bojko při dnešním jednání Sněmovny nenosí roušky. „Po vyhodnocení dostupných materiálů věc oznámíme příslušnému správnímu orgánu k vyřízení,“ informovala policie.

Deník N se už odpoledne obrátil na vedení Sněmovny, zdali bude nerespektování vládních nařízení ze strany poslanců Volného a Bojka řešit.

„Podle informací, které máme, se poslanci Volný a Bojko, jak sami zveřejnili, rozhodli chodit bez roušek. Poslanci jako ústavní činitelé se řídí svým vlastním svědomím. Připomenu, že již dříve označil předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček jejich počínání za bezohlednost vůči ostatním lidem ve Sněmovně. Není to ojedinělá situace – vzpomeňte si na jaro, kdy existovaly jiné skupiny poslanců, kteří odmítali nosit roušky,“ odpověděla redakci Martina Lustigová z tiskového odboru Sněmovny.