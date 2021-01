Letecká společnost Ryanair hromadně od léta zruší několik linek z pražského letiště. Jedná se o linky do Barcelony, Eindhovenu, Boloně, dále pak o jednu linku na Kypr, dvě do Řecka a tři do Velké Británie. Vyplývá to z rezervačního systému dopravce.