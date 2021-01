Německá kancléřka Angela Merkelová zdůraznila nutnost testů u zahraničních pracovníků, kteří dojíždějí do Německa za prací. Zopakovala, že nechce uzavírat hranice. Může se tak ale stát, pokud sousední státy nebudou spolupracovat.

Merkelová na tiskové konferenci uvedla, že o testování pendlerů již jednala s českým premiérem Andrejem Babišem. Poukázala také na to, že epidemická situace v pohraničí ukazuje, že tamní nákaza souvisí i s vývojem u sousedů. „Bylo by podivné, kdyby to tak nebylo,“ řekla. Proto je podle ní důležité, aby přeshraniční pracovníci byli součástí pravidelného testovacího režimu.

Zdůraznila, že na testování pendlerů se chce podílet i Německo. „Nemůžeme to chtít jen po zemích původu těchto pracovníků,“ řekla.

Kancléřka hranice Německa zavírat nechce, ale řekla, že se tak může stát. „Řeknu otevřeně, že pokud sousední země bude mít proti Německu dvojnásobnou incidenci (počet případů na 100.000 obyvatel za sedmidenní období) a rozhodne se otevřít obchody, zatímco Německo je bude mít zavřené, tak to takhle nepůjde,“ řekla. Dodala, že takové chování ale u sousedů nyní nevidí, protože i oni přistoupili k tvrdým opatřením.

Už v úterý Merkelová označila Česko za příklad země, kde se koronavirus výrazně rychle šíří. (ČTK)