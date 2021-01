Tři bývalí američtí prezidenti, George W. Bush, Bill Clinton a Barack Obama, natočili svému nástupci Joeu Bidenovi vzkaz. Videozáznam vznikl na hřbitově v Arlingtonu, kam se všichni společně po Bidenově inauguraci vydali.

„To, že tu takhle společně stojíme, ukazuje, jak důležité je být jednotní,“ říká republikán George Bush. „Musíme hledat, co nás spojuje.“

„Je to nový začátek, jděte a natáhněte vstřícnou ruku ke svým přátelům a sousedům,“ přidal se Bill Clinton. „Jsem rád, že jste to vy a držíme vám palce.“

Three presidents of the United States of America: one message of unity.#Inauguration2021 pic.twitter.com/Iqgwj9xT5K

