Investigativní dokument ruského opozičního lídra Navalného vidělo od zveřejnění 19. ledna přes 40 miliónů lidí. Podle platformy bloggerbase se první den film „Palác pro Putina“ stal nejsledovanějším příspěvkem na You Tube. (rtvi)

Дворец для Путина this is absolutely MIND BLOWING. Presidents don’t have palaces, dictators do. Putin is an absolute madman and this video is a must watch. #navalny https://t.co/k12Rjb5sXv

— Americans For Navalny (@ForNavalny) January 20, 2021