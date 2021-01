Vláda by se měla přestat „ideologicky stydět“ jednat i o dodávkách vakcíny z Ruska či Číny, prohlásil předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. „Je to naprostá nutnost, aby vláda splnila, co občanům slíbila, že jednotlivé skupiny budou postupně proočkovány,“ uvedl.