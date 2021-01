ANO a ČSSD by mohly podle Zemana před volbami uzavřít koalici

Hnutí ANO a ČSSD by mohly před volbami uzavřít koalici, řekl prezident Miloš Zeman. Mluvil předtím o záchranném lanu pro strany, které by se jinak do Sněmovny možná nedostaly.

Sociální demokracie v některých volebních modelech v poslední době neměla pět procent potřebných pro vstup do Sněmovny. Možnost sestavit vládu po volbách dostane strana, ne koalice, která získá nejvíc poslanců, uvedl také prezident v rozhovoru pro dnešní Mladou frontu Dnes.

Zeman mluvil o koalicích Pirátů s hnutím STAN a také ODS s lidovci a TOP 09. „Uvědomte si, že ty dvě koalice, které teď vznikly, jsou v podstatě hozením záchranného lana stranám, které by možná do parlamentu nepronikly. Tedy STAN, lidovci a TOP 09,“ řekl. „Dokonce se domnívám, že by nebylo od věci, kdyby podobnou koalici uzavřelo i hnutí ANO se sociální demokracií,“ dodal.

Upřesnil, že tak vyslovuje svůj názor a je to věc těchto dvou stran. „Prezident by neměl zasahovat do jejich rozhodování,“ podotkl. (ČTK)