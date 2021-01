Rusko by mělo nechat opozičního politika Alexeje Navalného kandidovat ve volbách, je zbytečné z něj dělat mučedníka, řekl prezident Miloš Zeman. Zavření Navalného do vězení je podle něj „cenzurou kandidáta“.

Za cenzuru prezident považuje také zablokování účtu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa na sociální síti Twitter. Zeman to řekl v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes (MfD).

Zeman připomněl ruský argument, že Navalnyj byl v podmínce, které nevyhověl. „Nicméně si myslím, že je zbytečné, aby z něho dělali mučedníka. Ať kandiduje, ať se uchází o přízeň voličů,“ řekl prezident. Je to podle něj stejné jako s Trumpovým profilem na Twitteru. „Neboť zavřít někoho do vězení je forma cenzury. Cenzury kandidáta,“ dodal Zeman.

Podle Zemana je „stejný zločin“ zablokovat Trumpův účet jako účet hokynáře z Kentucky. Jde o cenzuru, za kterou by měla být jakákoli firma postižena, uvedl. „S tím, co je cenzurováno, samozřejmě nemusím souhlasit. Ale vždy jsem citoval Voltairův výrok: Nesouhlasím s vámi, ale udělám vše pro to, abyste svůj názor mohl zastávat,“ dodal. (ČTK)