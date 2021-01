Joe Biden podepsal první exekutivní příkazy, kterými zvrátil rozhodnutí bývalého prezidenta. Prvním je povinnost nosit roušku na veřejných prostranstvích, druhým zákaz výstavby ropovodu Keystone a třetím je připojení k pařížské klimatické dohodě.

Biden nařídil i návrat USA do Světové zdravotnické organizace (WHO), ukončil zákaz cest do USA pro cestující z řady převážně muslimských zemí nebo pozastavil výstavbu zdi na hranicích s Mexikem.