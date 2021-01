Nový americký prezident Joe Biden a viceprezidentka Kamala Harrisová položili věnce u hrobu neznámého vojáka na Arlingtonském národním hřbitově poblíž Washingtonu D.C. Památku padlých vojáků uctili také bývalí prezidenti Barack Obama, George W. Bush a Bill Clinton s manželkami. (CNN)

President Joe Biden and Vice President Kamala Harris participate in a wreath-laying ceremony at the Tomb of the Unkown Soldier at Arlington National Cemetery.

The Bidens are joined by former Presidents Barack Obama, George W. Bush and Bill Clinton, and the former first ladies pic.twitter.com/Q4F6QtjZWE

— CNN Politics (@CNNPolitics) January 20, 2021